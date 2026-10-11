معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، در بازدید میدانی از پروژه در حال احداث دامپروری اجداد ماهیدشت که با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط استان انجام شد، مسائل، مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حسن رستم‌زاد در این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از طرح‌های تولیدی اظهار کرد: هدف از حضور میدانی مدیران دستگاه‌های مرتبط، شناسایی دقیق مسائل و موانع پروژه و پیگیری راهکارهای قانونی برای رفع آنهاست تا روند اجرای طرح‌ها با هماهنگی بیشتری دنبال شده و زمینه برای تسهیل و تسریع در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی فراهم شود.



وی افزود: جلسات و بازدیدهای اقتصادی باید به شناسایی مسئله، تعیین مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و پیگیری نتیجه منجر شود و در همین چارچوب، مسائل پروژه دامپروری "اجداد ماهیدشت" نیز با حضور مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع آن مورد پیگیری قرار گرفت.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: توسعه ظرفیت‌های دامپروری و تکمیل زنجیره تولید، از محورهای مهم در تقویت اقتصاد بخش کشاورزی استان است و مدیریت اقتصادی استان تلاش می‌کند با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مسیر اجرای طرح‌های دارای ظرفیت را در چارچوب قوانین و ضوابط تسهیل کند.



در حوزه عمرانی و زیرساختی، پیگیری‌های ملی دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی و تعامل با مسئولان ملی، زمینه‌ساز تقویت جایگاه استان در ارزیابی‌های تخصصی و کسب رتبه‌های برتر کشوری شده است.



کسب رتبه نخست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها بر اساس شاخص‌های چهارده‌گانه تخصصی، رتبه نخست شورای فنی استان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و رتبه دوم کرمانشاه در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با میانگین ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در سال ۱۴۰۵، بخشی از این دستاوردهاست.

همچنین، اجرای طرح تبدیل پسماند به سوخت جایگزین برای نخستین بار در کشور، کسب رتبه نخست در پنجره واحد مدیریت زمین طی سه سال متوالی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵، کسب رتبه نخست کشور در اجرای طرح ویژه بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۴ با جذب ۸۳ درصد سهمیه ابلاغی از دیگر نتایج این اقدامات است.



این موفقیت‌ها در کنار پیگیری‌های مستمر استاندار در دیدارهای ملی و تعامل با مدیران و مسئولان ذی‌ربط در سطح کشور، بیانگر اهمیت هماهنگی بین‌دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی برای ارتقای عملکرد اجرایی و تسریع در پیشبرد برنامه‌های عمرانی استان است. مسکن و طرح‌های اجتماعی پیگیری پروژه‌های مسکن نیز از دیگر محورهای دیدارهای ملی بوده است.



ساخت واحدهای مسکونی برای محرومان، تأمین منابع طرح‌های مسکن و رفع موانع پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله موضوعاتی بوده که در سطح ملی دنبال شده است.

همچنین تکمیل پروژه‌های فرهنگی، کتابخانه مرکزی کرمانشاه و طرح‌های اجتماعی و خدماتی استان در این دیدارها مورد پیگیری قرار گرفته است. از یک جلسه تا نتیجه؛ فلسفه ۲۰۰ دیدار مرور ۲۰۰ دیدار ملی استاندار کرمانشاه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این جلسات حول چند مطالبه اصلی استان شکل گرفته است؛ مطالباتی که از توسعه مرزها و تجارت و راه‌آهن تا تأمین مالی پروژه‌ها، زیرساخت‌های اربعین، کشاورزی، مسکن و پروژه‌های عمرانی را دربرمی‌گیرد.



رویکرد حاکم بر این دیدارها، پیگیری مستمر و پرهیز از دیدارهای نمایشی بوده است؛ به این معنا که یک مطالبه پس از طرح در تهران، در جلسات کارشناسی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، ستاد تسهیل و بازدیدهای میدانی استان نیز دنبال شده و در مواردی برای رسیدن به نتیجه، چندین بار در سطح ملی مطرح شده است.



دویستمین دیدار ملی دکتر حبیبی از این منظر صرفاً یک عدد در کارنامه مدیریتی نیست؛ بلکه نشانه مسیری است که طی آن تلاش شده مطالبات کرمانشاه مستقیماً در سطح ملی مطرح و برای آنها اعتبار، تصمیم و راهکار اجرایی اخذ شود؛ مسیری که همچنان با پیگیری پروژه‌های بزرگ و مطالبات استان ادامه دارد.