مدیر کل بازرسی استان کرمان گفت: اختلاس، ارتشا، تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع اموال عمومی بیشترین عناوین اتهامی در پرونده‌های بازرسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادخدا سالاری در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کرمان با بیان اینکه بازرسی نهاد مردم‌محور است، گفت: اساس کار ما طبق گزارشات مردمی است و سامانه تلفنی و اینترنتی «۱۳۶»، گزارش تلفنی و مراجعه مستقیم از جمله راه‌های ارتباطی با سازمان است.

وی از ۷۴۷۴ مورد گزارشات مردمی مقابله با فساد در سال گذشته خبر داد و درباره اقدامات انجام شده در مقابله با مفاسد اداری، اظهار کرد: اقدامات پیشگیری و در جهت اصلاح طی سال قبل شامل ۷۱۶ پیشنهاد اصلاحی به ادارات بوده است.

وی بیشترین عناوین اتهامی در پرونده‌های بازرسی را اختلاس، ارتشا، تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع اموال عمومی اعلام کرد و گفت: میزان اموال اعاده شده توسط بازرسی استان کرمان طی یک سال اخیر ۷۸۹۸ میلیارد ریال بوده است.

سالاری اظهار کرد: با توجه دغدغه استان در زمینه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید، قرارگاه نظارتی حمایت از تولید در بازرسی کرمان تشکیل شده و با حضور مدیر مربوطه مشکلات واحد‌های تولیدی بررسی و رفع می‌شود و از سال گذشته در این ستاد ۴۰ مصوبه داشتیم.

مدیرکل بازرسی استان کرمان با اشاره به عملکرد شورای دستگاه‌های نظارتی، گفت: منطقه ویژه اقتصادی جازموریان از سال ۱۳۸۲ با دیدگاه حل مشکلات اقتصادی سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان آغاز شده، اما متوقف مانده بود که در این شورا، کار دنبال و مصوب شد و اکنون در فاز اجرایی قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان هم در این دیدار ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد مهم سازمان بازرسی گفت: با عملکرد و نگاه سازمان بازرسی و توجه به توازن عملکرد درسطح استان یقینا زمینه پیشرفت‌ها فراهم می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به رویکرد موفق سازمان بازرسی استان افزود: رفع مشکلات استان، آنهم با پیش دستی سازمان بازرسی و رفتن به سمت مردم قابل تحسین است.