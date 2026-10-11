به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر حاصل تلاش ۱۲ ساله معصومه سپهری است که با سبکی جدید در خاطره‌نگاری جنگ نوشته شده است. وی ضمن روایت زندگی شهید طهرانی مقدم، به مجاهدت‌های این دانشمند برجسته در حوزه فناوری‌های هوافضا و ابتکارات او در پایه‌گذاری صنعت موشکی در ایران و طراحی موشک‌های مختلف پرداخته است. موشک‌هایی که در دو سال گذشته نگاه جهان را خیره ایران کرد.

نگاه جامع نویسنده به بخش‌های مختلف زندگی شهید طهرانی‌مقدم سبب شده است «مرد ابدی» از وجوه مختلف نظامی، اجتماعی و فرهنگی برای مخاطب و به‌ویژه نسل جوان، اثری خواندنی و کاربردی باشد.

سپهری در عین حال در این کتاب روایت‌هایی از دلیرمردی‌های دیگرمردان موشکی ایران که پا در رکاب شهید طهرانی مقدم سال‌ها گمنام در پرونده موشکی ایران فعالیت داشتند و استقامت و سرافرازی امروز ایران مدیون تلاش‌های آن هاست، نیز داشته است، روایت‌هایی بکر از شهید حاجی‌زاده، شهید محمود باقری و سردار سید مجید موسوی.

وی در این اثر تلاش کرده به ابعاد مختلف زندگی شهید طهرانی مقدم پرداخته و هر یک از آنها را همچون پازلی در کنار هم قرار دهد؛ از این منظر نویسنده با ساحت‌های مختلف زندگی این شهید عزیز مواجه است؛ از وقایع زندگی شخصی، خانواده و ماجرای ازدواج و زندگی مشترک گرفته تا وقایع مربوط به جنگ تحمیلی، چرایی و چگونگی پایه‌گذاری صنعت موشکی در کشور، مجاهدت‌های صورته گرفته در این راه و.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به سایت انتشارات شهید کاظمی مراجعه و یا از طریق انتشارات خبرگزاری تسنیم و تماس با شماره تلفن ۴۲۱۳۹۰۰۰ اقدام کنند.