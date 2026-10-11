دادستان مرکز خوزستان و جمعی از مسئولان قضایی، در راستای کاهش جمعیت کیفری، وضعیت پرونده‌های ۲۰ محکوم به قصاص را که بیش از ۱۰ سال از مدت محکومیت آنان سپری شده است، بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این دیدار چهره‌به‌چهره، درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی محکومان شنیده شد و آخرین وضعیت قضایی پرونده‌های آنان مورد بررسی قرار گرفت؛ و مسئولان قضایی پس از بررسی سوابق و شرایط پرونده‌ها، درباره نحوه پیگیری و تعیین تکلیف آنها بحث و تبادل نظر کردند و تصمیمات لازم را در چارچوب ضوابط و مقررات قضایی اتخاذ گردید.

دادستان مرکز خوزستان در این دیدار با تأکید بر اهمیت صلح و سازش در پرونده‌های قصاص، اظهار داشت: سیاست دستگاه قضایی در این پرونده‌ها، تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جهت صلح و سازش میان طرفین و همچنین بررسی دقیق فرآیند‌های قضایی است.

امیر خلفیان افزود: هدف ما در این بازدیدها، شناسایی چالش‌ها و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌هایی است که علی‌رغم گذشت زمان طولانی، همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند تا ضمن اجرای دقیق قانون، در مسیر کاهش جمعیت کیفری نیز گام‌های مؤثری برداشته شود.