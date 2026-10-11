در پی تحولات اخیر و تداوم شرایط اضطراری در پایتخت عربستان سعودی، مدارس ریاض به مدت یک هفته، به آموزش از راه دور منتقل شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه خبری القدس العربی، در پی تحولات اخیر و تداوم شرایط اضطراری در پایتخت عربستان سعودی، مدارس ریاض از امروز یکشنبه (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶) به مدت یک هفته، به آموزش از راه دور منتقل شدند.

بنا بر این گزارش، این موضوع در پیامی به اولیا و همچنین مربیان مدارس اعلام شده است.

بر اساس این پیام الکترونیکی که خبرگزاری فرانس‌پرس به آن دسترسی داشته، همه مدارس ریاض در تمام هفته به نظام آموزش از راه دور منتقل می‌شوند؛ این تصمیم در چارچوب دستورالعمل‌های وزارت آموزش گرفته شده است. این دومین بار در کمتر از یک ماه است که چنین اقدامی در پایتخت عربستان سعودی اتخاذ می‌شود.