به گزار ش خبرگزاری صدا و سیما سعید توکلی در برنامه روی خط خبر گفت: امسال میزان گازی که وارد شبکه شده ۱۴ درصد کمتر از سال گذشته بوده ولی میزان گازی که به نیروگاه‌ها تحویل داده شده با میزان سال گذشته یکسان بوده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: با توجه به حمله دشمن صهیونی - آمریکایی در ۲۷ اسفند سال گذشته به چهار پالایشگاه عسلویه آسیب وارد شد و ۲۳۰ میلیون متر مکعب تولید از دست رفت که تاکنون ۱۰۰ میلیون متر مکعب آن تا قبل از فصل سرد جبران می‌شود و ۱۳۰ میلیون متر مکعب به نا ترازی‌های گذشته اضافه می‌شود.

وی گفت: همه تعمیرات اساسی برای پایداری شبکه انجام شده است و تقریبا ۱۱ استان به صورت پراکنده که ۳ استان آن دچار به صورت کامل تنش گازی هستند. سعی شد ۸ استان ان را با تغییر ارایش و اقدام فنی و فرایندی بتوانیم پایداری بهتری برای آن حفظ کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: به دلیل ناترازی‌های که امسال اضافه شده است میزان گازی که به نیروگاه‌ها تحویل داده شده است برای این استان‌ها بیشتر بوده و ذخایر خوبی برای مخازن سوخت نیروگاهی پیش بینی کرده‌اند.

توکلی با بیان اینکه در حمله دشمن صهیونی - آمریکایی در ۲۷ اسفند سال گذشته به چهار پالایشگاه عسلویه آسیب وارد شد افزود: ۲۳۰ میلیون متر مکعب تولید از دست رفت که تاکنون ۱۰۰ میلیون متر مکعب آن تا قبل از فصل سرد جبران می‌شود و ۱۳۰ میلیون متر مکعب به نا ترازی‌های گذشته اضافه می‌شود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: همه تعمیرات اساسی برای پایداری شبکه انجام شده است. وی با بیان اینکه تقریبا ۱۱ استان به صورت پراکنده که ۳ استان آن دچار به صورت کامل تنش گازی هستند گفت: سعی شد ۸ استان ان را با تغییر ارایش و اقدام فنی و فرایندی بتوانیم پایداری بهتری برای آن حفظ کنیم.

وی گفت: به دلیل ناترازی‌های که امسال اضافه شده است میزان گازی که به نیروگاه‌ها تحویل داده شده است برای این استان‌ها بیشتر بوده و ذخایر خوبی برای مخازن سوخت نیروگاهی پیش بینی کرده‌اند.

توکلی گفت: کل شبکه برق و شبکه گاز به صورت یکپارچه مدیریت می‌شود و اگر برقی کم و گازی ناپایدار باشد بستگی به میزان سوخت یکپارچه ولی با اولویت استان‌های شمالی دارد، چون سه استان خراسان شمالی، گلستان و مازنداران تنش گازی بیشتری دارند.

وی افزود: از ابتدای حمله دشمن، جلساتی برای مدیریت مصرف در محل استانداری‌ها تعریف شد و شرکت ملی گاز کل سناریو‌ها را تدوین کرد و همه تقویم اجرایی‌ها چه در ارتباط با وظیفه شرکت ملی گاز و چه شرکت‌های دیگر تا سوخت جایگزین تامین شود و برای همه سناریو‌ها چه بدبینانه و چه خوش بینانه برنامه پیش بینی شده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: شدت مصرف انرژی در کشور ما بالاست. استاندارد دما بین ۱۸ تا ۲۰ درجه است. در ۱۰۰ درصد گازی که در مجموعه خانگی مصرف می‌شود ۷۰ تا ۸۰ درصد ان صرف گرمایش محیط می‌شود. اگر این گرمایش محیط با تجهیزات راندمان بالا اتفاق بیفتد مصرف گاز را کاهش می‌دهد.

توکلی گفت: باید بدون اینکه رفاه تحت تاثیر قرار بگیرد میزان مصرف گاز کاهش پیدا کند. در اوج مصرف اگر هر خانوار یک درجه سانتی گراد مصرف خود را کاهش دهد به اندازه فاز‌های عسلویه به میزان ۲۵ میلیون متر مکعب به شبکه گاز کشور کمک می‌کند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز افزود: عده‌ای سودجو در نقاط آب و هوای خوب مثل دماوند، فیروزکوه و ملارد که در بافت شهری و روستایی نیستند انشعاب‌های غیر مجاز زده‌اند و حداقل ۳ درصد تولید گاز کشور را این انشعاب‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند.

توکلی گفت: سارقین دیگر گاز رمزارز‌ها هستند که از شبکه برق یا از شبکه گاز استفاده می‌کنند. اگر مردم با این متخلفان مواجه شدند با شماره تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند وآ نها را معرفی کنند.

وی گفت: ۱۷۱ هزار بخاری راندمان بالا با افزایش گرما و کاهش مصرف، رایگان در اختیار مشترکان قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: ظرفیت تولید بخاری با راندمان بالا در کشور بیشتر شده است. همچنین کارور‌های انرژی در کشور رونق گرفته است که از روش‌های مختلفی در ۵ بخش اصلی مصرف نیروگاهی، صنایع، خانگی، کشاورزی و عمومی هستند؛ شرکت‌های دانش بنیانی که با هوشمند سازی مصرف را کاهش می‌دهند و مابه ازای ان گواهی صرفه جویی به ان‌ها داده می‌شود و این گواهی صرفه جویی در سه روز گذشته در بورس انرژی هر متر مکعب گاز ۸۵ هزار تومان فرو رفته است.

توکلی گفت: یعنی ارزش ذاتی گاز برای برخی صنایع ۸۵ هزار تومان هست که این گاز از بخش خام سوز گرفته می‌شود و به بخش مولد می‌رود که به تولید، صنعت و اشتغال کمک می‌کند و به رشد اقتصادی منجر می‌شود.

وی ادامه داد : هر چه مشترکان میزان گاز کمتری مصرف کنند قبوض کمتری می‌پردازند و می‌توانند از کاهش مصرف خود بهره‌مند شوند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: چند سناریو برای مدارس در نظر گرفته شده هوشمند سازی و بهینه سازی موتور خانه‌های مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

توکلی گفت: تا الان ۱۳۱ هزار و ۴۵۰ مورد کل موتور خانه‌های بوده که در کل کشور اصلاح شده است و درصد زیادی از آن در مدارس بوده است. وقتی مصرف موتور خانه مدرسه اصلاح و بهینه سازی شود بین ۱۳ تا ۲۵ درصد مصرف گاز کاهش پیدا می‌کند.

وی در پایان گفت: علاوه بر این با اولویت در استان‌های تهران، البرز و سمنان مدارسی که بخاری‌های راندمان پایین داشته باشند در برنامه تعویض قرار داده شده است.