رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: با بومی‌سازی فرمولاسیون خوراک دام و جایگزینی ۳.۵ میلیون تن نهاده‌های وارداتی، از خروج نزدیک به ۹۶۰ میلیون ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشوردر مصاحبه اختصاصی یا خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی ما در موسسه تحقیقات علوم دامی ، حفظ ذخایر ژنتیکی دام، طیور و زنبور عسل است. در این مسیر، تاکنون ۱۵ نژاد گوسفند کشور در سامانه‌های بهره‌وری ثبت شده‌اند.

حسن خمیس آبادی با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر در حوزه طیور افزود: طی دو سال اخیر، ۶ نژاد مرغ بومی کشور شناسنامه‌دار و معرفی شده‌اند. با برنامه‌های اصلاح ژنتیکی انجام شده، تولید تخم‌مرغ در این نژادها از میانگین ۸۰ عدد، به ۱۶۰ تا ۱۸۰ عدد در سال رسیده است که گامی بلند برای ارتقای معیشت روستاییان محسوب می‌شود.

تدوین «NRC ملی»؛ پایان وابستگی به جداول خارجی

وی با بیان اینکه پیش‌تر تغذیه دام بر اساس جداول خارجی (NRC) انجام می‌شد، تصریح کرد: این وابستگی باعث فاصله بین نیاز واقعی دام و جیره مصرفی می‌شد.

اما با تولید کتابچه ملی NRC که حاصل تحقیقات بر اساس اقلیم و نهاده‌های داخلی است، اکنون فرمولاسیون جیره دام و طیور بر اساس ترکیبات واقعی موجود در ایران انجام می‌شود که بهره‌وری را به شدت افزایش داده است.

کاهش ۹۶۰ میلیون دلاری ارزبری با جایگزینی نهاده‌ها

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به واردات گفت: در راستای مقابله با تحریم‌ها، تمرکز ویژه‌ای بر استفاده از پسماندهای کشاورزی و ضایعات کشتارگاهی (مانند پودر پر هیدرولیز شده) داشته‌ایم. با این فناوری‌ها، اکنون ظرفیت جایگزینی بیش از ۳.۵ میلیون تن نهاده وارداتی با محصولات داخلی فراهم شده است.

وی افزود: این رویکرد علمی، در کنار استفاده از خوراک‌های کامل تولید شده در شرکت‌های دانش‌بنیان، تاکنون ۹۶۰ میلیون دلار از خروج ارز کشور جلوگیری کرده است.

توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و مدیریت هوشمند گله‌ها

رئیس این موسسه در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی علوفه‌های کم‌آب‌بر و با عملکرد بالا اشاره کرد و گفت: با معرفی ارقام جدید و مدیریت کشت، در کنار عملکرد مناسب، نیاز آبی مزارع به حداقل رسیده است.

همچنین در حوزه دام‌های سبک و سنگین، استفاده از فناوری‌های نوین نظیر تگ‌های هوشمند (GPS) برای مدیریت گله‌های شتر و دام‌های در حال چرا، بدون نیاز به حضور فیزیکی چوپان، در حال اجراست که بهره‌وری را در مناطق بیابانی و سخت‌گذر بهبود بخشیده است.

ترویج دانش‌بنیان؛ از آزمایشگاه تا مزرعه

خمیس‌آبادی در پایان با تأکید بر اهمیت «انتقال دانش» بیان کرد: سیاست ما حرکت به سمت مسئله‌محوری است. صدها محقق مروج ارشد در پهنه‌های تولیدی کشور مستقر شده‌اند تا دانش فنی را به زبان ساده به دامداران منتقل کنند.

همچنین تمامی دستاوردهای تحقیقاتی این موسسه در اختیار بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد و وزارت جهاد کشاورزی نیز با حمایت‌های مالی و پژوهشی، مسیر تجاری‌سازی این فناوری‌ها را هموار کرده است تا دامداران در کنار مزرعه خود، نتایج علمی را لمس کرده و به بهره‌وری بیشتر دست یابند.