به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی گفت: رزمایش حماسی جانفدا ، فردا ۲۰ مهر در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دشمن آمریکایی صهیونیستی ، جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات دی ماه و جنگ رمضان را با هدف ضربه به انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی کرد، گفت: ملت ایران در همه این حوادث و توطئه‌ها حماسه بی‌بدیلی خلق کردند.

استاندار افزود: یکی از ابعاد این حماسه این بود که بیش از ۳۳ میلیون نفردر پویش جانفدا ثبت‌نام و اعلام کردند حاضرهستند از جان خود برای عزت، سربلندی، دفاع از ارزش‌های انقلاب ورهبری بگذرند.

وی بابیان اینکه مردم این استان در ثبت‌نام پویش جانفدا پیش‌گام بودند افزود: این رزمایش فرصتی است تا همبستگی مردمی و آمادگی نیرو‌های مختلف را دردفاع از خاک ایران اسلامی را به نمایش بگذاریم.

رحمانی از تمامی مردم استان دعوت کرد تا با حضور حماسی وگسترده خود در این رزمایش، باردیگر پایبندی و وفاداری خود را به ارزش‌های انقلاب و رهبری معظم انقلاب به نمایش بگذارند.