به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی اعیان منش گفت: کشت چغندرقند پاییزه در شهرستان داراب از اواسط مهرماه آغاز شده است و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: عملیات کشت چغندرقند توسط کارخانه‌های قند مینو فسا، پارس کوار و قند مرودشت، با همکاری مجتمع کشاورزی خاکدانه در اراضی کشاورزان شهرستان داراب انجام می‌شود.

او بیان کرد: کارخانه‌های طرف قرارداد با کشاورزان در تکمیل فرآیند کشت، حمایت‌هایی شامل تأمین بذر مورد نیاز، تأمین برخی از کود‌ها و سموم شیمیایی و برنامه‌ریزی برای عملیات کاشت، داشت و برداشت را در دستور کار قرار می‌دهند و در زمان برداشت محصول هزینه را از کشاورزان دریافت می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب در پایان گفت: رعایت تناوب زراعی، مبارزه با علف‌های هرز مقاوم در مزارع گندم، حاصلخیزی و اصلاح بافت خاک از دیگر مزایای کشت پاییزه چغندرقند است.