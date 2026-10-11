به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس الگوی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته افزایش ابر در برخی ساعات رخ می‌دهد.

زارعی افزود: همچنین تا اوایل وقت امشب علاوه بر افزایش ابر، وزش تند باد گاهی با گرد و خاک و در پاره‌ای از نقاط شمالی و شرقی رگبار و رعد و برق پراکنده قابل پیش بینی است.

وی گفت: به لحاظ دمایی تا صبح سه شنبه دما کاهش پیدا می‌کند.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به وزش باد شدید موقتی و رگبار و رعد پراکنده هشدار سطح زرد در استان صادر شده و در آن به انتقال محصولات برداشت شده به مکان‌های سرپوشیده و مناسب و مراقبت از پوشش گلخانه‌ها و سقف‌های موقت و بنر‌های تبلیغاتی، پرهیز از اسکان و عدم چرای دام در مناطق مرتفع و مسیل‌ها توصیه شده است.

وی افزود: صبح امروز خنک‌ترین ایستگاه استان سربیشه با کمینه دمای ۸ درجه سلسیوس و روز گذشته دهسلم با ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است و نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۱۴ و ۳۳ درجه سلسیوس ثبت شده است.