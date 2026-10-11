رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، تفویض هم‌زمان اختیار، منابع و مسئولیت پاسخگویی به استان‌ها را شرط تحقق نظام نوین درآمد ـ هزینه و تقویت حکمرانی محلی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت دانست.

تفویض اختیار و منابع به استان‌ها؛ شرط تحقق نظام نوین درآمد و هزینه

تفویض اختیار و منابع به استان‌ها؛ شرط تحقق نظام نوین درآمد و هزینه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه؛ «امیدعلی پارسا» که به‌صورت وبیناری در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد حضور یافته بود، با تشریح الزامات و نحوه پیاده‌سازی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: تحول در نظام بودجه‌ریزی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه، مستلزم اصلاح ساختاری در شیوه اداره امور و تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی ستادی از عملیات اجرایی است.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی تمرکزگرایی اداری و مالی در کشور، گفت: نقش دستگاه‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه باید به حوزه‌های کلان نظیر «سیاست‌گذاری، استانداردسازی، قاعده‌گذاری، نظارت عالیه، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی راهبردی» محدود شود؛ در مقابل، همه عملیات اجرایی، مدیریت منابع و فرآیند‌های تصمیم‌گیری استانی باید به مدیران استانی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه واگذار شود.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با تبیین الگوی مدیریت بر مبنای عملکرد و نتایج (+RBM) افزود: تفویض تکالیف بدون اعطای ابزار و منابع، مخل نظام پاسخگویی است.

پارسا با بیان اینکه در مدل نوین بودجه‌ریزی و درآمد - هزینه استان‌ها، چهار مؤلفه بنیادین «وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی» پیوندی ناگسستنی دارند، گفت: این بدین معناست که به موازات افزایش اختیارات مالی و درآمدی استان‌ها، سازوکار نظارت و پاسخگویی مدیران کل استانی در برابر استاندار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ارکان نظارتی نیز تقویت خواهد شد.

وی در ادامه، ظرفیت‌های اقتصادی و کارشناسی استان یزد را در پیاده‌سازی الگو‌های تحولی، پیشرو دانست و خاطرنشان کرد: پیاده‌سازی بند (پ) ماده ۱۷ برنامه هفتم این امکان را فراهم می‌آورد که استان‌ها از محل مازاد درآمد‌های وصولی، بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی هزینه‌ها، منابع پایداری را برای تکمیل طرح‌های پیشران، تأمین کسری‌ها و پیشرفت متوازن مناطق اختصاص دهند که این امر موتور محرکه توسعه منطقه‌ای خواهد بود.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان تأکید کرد: نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه هفتم، اعتمادسازی و تقویت اختیارات استان‌هاست تا با تکیه بر مدیریت مبتنی بر نتایج، شفافیت حداکثری و سنجش دقیق دستاوردها، بستر رشد اقتصادی و خدمت‌رسانی بهینه به مردم فراهم شود.

تحقق حکمرانی محلی با استقرار نظام نوین درآمدـ‌هزینه/ مولدسازی، پیشران تأمین مالی طرح‌های عمرانی در شرایط انقباض بودجه‌ای است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استانی (+RBM)، گفت: پیاده‌سازی این نظام، گامی راهبردی در راستای اعطای اختیارات، تحقق مدیریت نتیجه‌محور و تقویت حکمرانی محلی است و در کنار آن، مولدسازی دارایی‌های دولت مطمئن‌ترین ابزار برای جبران محدودیت‌های بودجه‌ای و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان به شمار می‌رود.

«مجید دهقانی‌زاده» در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تأکید بر اینکه برای نخستین‌بار در قانون برنامه هفتم موضوع حکمرانی استانی به‌صورت ساختارمند دیده شده است، گفت: تجارب گذشته نشان داده هر زمان اختیارات، امکانات و اعتماد لازم به استان‌ها واگذار شده، گره‌گشایی از مسائل و چالش‌های منطقه‌ای با سرعت و سهولت بسیار بیشتری رقم خورده است؛ از این رو سیاست‌گذاری، اجرا و پاسخگویی باید در بستر استان‌ها پیوند بخورند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به رویکرد کلان دولت و ریاست محترم جمهور مبنی بر اینکه «استانداران باید رئیس‌جمهور استان خود باشند»، گفت: تحقق واقعی این نگاه، مستلزم تأمین زیرساخت‌ها و ابزار‌های قانونی لازم است.

دهقانی‌‎زاده افزود: بر اساس ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، بالاترین رکن تصمیم‌گیری و نظارت در استان محسوب می‌شود و هم‌راستا با آن، شکل‌گیری سازوکار خزانه استانی باید به‌گونه‌ای محقق شود که استان توان و اختیار تصمیم‌گیری عملیاتی را در عرصه عمل پیدا کند.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد با اشاره به تصویب و ابلاغ زودهنگام آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: محور این آیین‌نامه، استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استانی (+RBM) با رویکرد مدیریت نتیجه‌محور و انگیزه‌ساز است.

دهقانی‌زاده تصریح کرد: سازوکاری که استان‌ها را متناسب با مسئولیت‌هایشان، صاحب برنامه، اختیار عمل و پاسخگویی مستقیم در برابر نتایج می‌کند تا مرز وظایف در حیطه حکمرانی استانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی شفاف و کارآمد شود.

وی با اشاره به مفاد مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این احکام قانونی دستگاه‌ها را مکلف کرده تا ۷۵ درصد از اختیارات قابل واگذاری را شناسایی و طی دوره اجرای برنامه به استان‌ها تفویض کنند؛ امری که زمینه‌ساز ایجاد یک رقابت سازنده میان استان‌ها در مسیر توسعه، پیشرفت متوازن و بهره‌مندی مستقیم مردم از خدمات خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از این نشست به بررسی آخرین وضعیت اجرای قوانین ناظر بر مولدسازی دارایی‌های دولت در استان پرداخت و گفت: در شرایط کنونی و تنگنا‌های حاکم بر منابع عمومی کشور، دولت صرفاً نمی‌تواند به شیوه سنتی ابلاغ اعتبار و مدیریت هزینه عمل کند؛ از این رو استفاده از ابزار‌های نوین مالی ضرورت یافته که در رأس آنها، قانون مترقی مولدسازی دارایی‌های دولت قرار دارد.

دهقانی‎‌زاده با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها مطمئن‌ترین ابزار مالی پیش رو برای تأمین منابع مورد نیاز استان است، گفت: روند شناسایی و تعیین‌تکلیف املاک مازاد در استان آغاز شده، اما شتاب آن نیازمند تقویت است.

وی در پایان گفت: با تصمیمات اتخاذشده در این نشست، فرایند واگذاری و فروش این املاک با قوت دنبال می‌شود تا منابع حاصل از آن به‌طور مستقیم به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و تقویت خدمت‌رسانی به مردم شریف استان یزد اختصاص یابد.