مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با تأکید بر رعایت کامل الزامات ایمنی در تعمیرات اساسی، جایگزینی گاز سوخت با انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از سامانه بازیافت حرارت را از راهکار‌های کاهش مصرف داخلی و افزایش ظرفیت تولید گاز کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود مرشدی، با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در واحد‌های تولیدی گفت: جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله نیروگاه‌های خورشیدی، به‌جای تولید برق با گاز سوخت در توربین‌ها، می‌تواند مصرف داخلی گاز را کاهش دهد و ظرفیت تولید گاز کشور را افزایش دهد.

وی درباره الزامات ایمنی در تعمیرات اساسی افزود: هرگز ایمنی را فدای سرعت عملیات نمی‌کنیم و اولویت مطلق، بازگرداندن سالم کارکنان به خانه است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام گفت: همه مراحل کار تحت نظارت دقیق دستورالعمل‌های اچ‌اس‌ئی و نظام مجوز کار پالایشگاه انجام می‌شود و پیش از هر اقدامی، ریسک‌های محیطی شناسایی و مجوز‌های عملیاتی صادر می‌شوند.

مرشدی با اشاره به کنترل‌های سخت‌گیرانه در ایزولاسیون تجهیزات، گازسنجی، اجرای سیستم قفل و برچسب‌گذاری و ایمنی کار در ارتفاع افزود: این فعالیت‌ها به‌صورت مستمر پایش می‌شوند.

وی نقش واحد اچ‌اس‌ئی در پیشگیری از حوادث را مهم دانست و گفت: بازرسی‌های روزانه و نشست‌های توجیهی کمک می‌کند شرایط ناایمن پیش از تبدیل‌شدن به حادثه شناسایی و برطرف شوند. رویکرد پالایشگاه گاز ایلام در مدیریت ایمنی، زنجیره‌ای پیوسته از برنامه‌ریزی تا اجراست تا هیچ‌یک از مراحل کنترل ایمنی نادیده گرفته نشود.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به ضرورت برقراری توازن میان تولید و مصرف گاز افزود: برای کاهش فشار بر شبکه گاز، باید برنامه‌های ویژه‌ای به‌صورت هم‌زمان در حوزه‌های تولید و مصرف اجرا شود.

مرشدی اصلاح فرهنگ مصرف، استفاده بهینه از منابع و ترویج وسایل گازسوز کم‌مصرف و پربازده را از اولویت‌های مدیریت مصرف برشمرد و گفت: در بخش‌هایی که دسترسی به سوخت‌های جایگزین امکان‌پذیر و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی شناسایی نشتی‌ها و پایش دقیق گاز‌های اندازه‌گیری‌نشده در شبکه توزیع را نیز از اقدامات مؤثر در بهینه‌سازی مصرف دانست.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش تولید افزود: اجرای برنامه‌های افزایش تولید، هم‌زمان با کاهش مصرف داخلی واحد‌های تولیدی، راهکاری کلیدی برای ارتقای بهره‌وری است. از آنجا که این واحد‌ها برق، گاز و بخار مصرف می‌کنند، جایگزینی منابع انرژی می‌تواند به کاهش مصرف داخلی گاز کمک کند.

مرشدی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی به‌جای تولید برق با گاز سوخت در توربین‌ها را یکی از راهکار‌های این حوزه دانست و گفت: همچنین می‌توان با استفاده از تجهیزات بازیافت حرارت از گاز‌های حاصل از احتراق (HRSG)، بخار مورد نیاز را تأمین کرد و وابستگی به بویلر‌های گازسوز را کاهش داد.

وی تأکید کرد: اجرای این راهکار‌ها می‌تواند مصرف داخلی گاز را کاهش دهد و ظرفیت بیشتری از گاز تولیدی کشور را برای عرضه به شبکه آزاد کند.