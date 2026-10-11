پخش زنده
امروز: -
کودکان و نوجوانان روستایی استان مرکزی میتوانند در مسابقه سه گانه فرهنگی هنری با عنوان «روستای من؛ جایی که دوستش دارم» شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی به مناسبت هفته روستا و عشایر برگزار میکند:
مسابقه سه گانه فرهنگی هنری با عنوان «روستای من؛ جایی که دوستش دارم» ویژه کودکان و نوجوانان روستایی (روایتگران امروز و سازندگان فردای روستا).
🗒۱- حرف دل روستا (انشا نویسی با موضوع «از زبان روستایتان با دیگران صحبت کنید»)
✏️۲- چهره روستا (هر تصویری از روستا را که دوست دارید بکشید حتما نقاشی با مداد رنگی باشد)
🌅۳- بخش ویژه؛ جمله کوتاه (روستای من در آینده در یک جمله)
📆 آثار در سه گروه سنی داوری میشود:
گروه اول: ۷ تا ۹ سال
گروه دوم: ۱۰ تا ۱۲ سال
گروه سوم: ۱۳ تا ۱۵ سال
📩مشخصات زیر در آثار ارسالی قید شود:
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
نام روستا
نام شهرستان
شماره تماس
ارسال همه آثار به شناسه زیر در پیام رسان ایتا:
🆔 @dbmarkazi
ویژه روستاییان عزیز ساکن روستاهای استان مرکزی.