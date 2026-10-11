کودکان و نوجوانان روستایی استان مرکزی می‌توانند در مسابقه سه گانه فرهنگی هنری با عنوان «روستای من؛ جایی که دوستش دارم» شرکت کنند.

مسابقه «روستای من؛ جایی که دوستش دارم» ویژه کودکان و نوجوانان روستایی

مسابقه «روستای من؛ جایی که دوستش دارم» ویژه کودکان و نوجوانان روستایی

روایتگران امروز و سازندگان فردای روستا؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی به مناسبت هفته روستا و عشایر برگزار می‌کند:

مسابقه سه گانه فرهنگی هنری با عنوان «روستای من؛ جایی که دوستش دارم» ویژه کودکان و نوجوانان روستایی (روایتگران امروز و سازندگان فردای روستا).

🗒۱- حرف دل روستا (انشا نویسی با موضوع «از زبان روستایتان با دیگران صحبت کنید»)

✏️۲- چهره روستا (هر تصویری از روستا را که دوست دارید بکشید حتما نقاشی با مداد رنگی باشد)

🌅۳- بخش ویژه؛ جمله کوتاه (روستای من در آینده در یک جمله)

📆 آثار در سه گروه سنی داوری می‌شود:

گروه اول: ۷ تا ۹ سال

گروه دوم: ۱۰ تا ۱۲ سال

گروه سوم: ۱۳ تا ۱۵ سال

📩مشخصات زیر در آثار ارسالی قید شود:

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

نام روستا

نام شهرستان

شماره تماس

ارسال همه آثار به شناسه زیر در پیام رسان ایتا:

🆔 @dbmarkazi

ویژه روستاییان عزیز ساکن روستا‌های استان مرکزی.