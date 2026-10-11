مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان با اشاره به روستایی بودن بخش قابل توجهی از جمعیت این استان، از اجرای گسترده طرح‌های هادی روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امین عدیلی گفت: تاکنون طرح هادی برای ۹۸ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان تهیه شده و امسال با برنامه‌ریزی انجام شده، اجرای طرح هادی در بیش از ۵۰۰ روستا در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا تاکنون ۱۸۰ روستا به مناقصه رفته و عملیات اجرایی بخش قابل توجهی از طرح‌ها آغاز شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین از اجرای طرح خانه امید برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار خبر داد و گفت: سهم استان از این طرح ۱۲ هزار واحد است که حدود ۱۰ هزار واحد آن در روستا‌ها اجرا می‌شود و تاکنون بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ واحد شناسایی و وارد مرحله اجرا شده است.

عدیلی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی واحد‌های جدید مسکن روستایی بیان کرد: همزمان عملیات اجرایی ۲۶۱ واحد مسکن روستایی با اعتبار پیش بینی شده ۱۸۲ میلیارد تومان نیز آغاز می‌شود که با بهره‌مندی یک‌هزار و ۳۰۵ نفر همراه خواهد بود.