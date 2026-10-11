بوکان؛ تجلی‌گاه وحدت، اقتدار و پایداری ملی

بوکان؛ تجلی‌گاه وحدت، اقتدار و پایداری ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه شب‌های اقتدار امت ایران، میدان فرمانداری بوکان بار دیگر میزبان اجتماع پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان بود.

در ادامه شب‌های اقتدار امت ایرانی، جمعی کثیر از مردم ولایتمدار و اقشار مختلف شهرستان بوکان، شامگاه گذشته در میدان فرمانداری این شهر گرد هم آمدند.

این اجتماع گسترده با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادامه راه قائد شهید امت، ضمن تأکید بر وحدت ملی و همبستگی اجتماعی برگزار شد.