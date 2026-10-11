به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، با استقرار الگو‌های پایدار بر منطقه طی امروز جوی نسبتا آرام و بدون بارندگی بر استان حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.

عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی جو، از بعدازظهر روز دوشنبه سبب بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید در برخی نقاط استان خواهد شد که این شرایط ناپایدار جوی به تناوب تا اواخر هفته در سطح استان ادامه خواهد داشت.

از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۷ و ۲۱ درجه در نوسان بوده و طی این مدت چالدران با ۲ و بوکان با ۲۵ درجه خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و براساس الگو‌های دمایی تا پایان هفته تغییرات محسوسی در استان رخ نخواهد داد.