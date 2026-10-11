رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به نتایج بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: درجریان اقدامات مبارزه با فرار مالیاتی ۸ هزار میلیارد تومان از محل صورت‌حساب‌های غیرواقعی دو فعال اقتصادی در استان کرمان کشف و شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار کرد: در راستای اجرای اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از محل صورت‌حساب‌های غیرواقعی برای دو فعال اقتصادی در کرمان ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شد.

وی در تشریح نحوه شناسایی فرار مالیاتی این دو فعال اقتصادی بیان کرد: برای یکی از مودیانی که صورت‌حساب غیرواقعی استفاده می‌کرد پس از انجام فرآیند رسیدگی‌های مالیاتی بالغ بر هفت هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان (بالغ‌بر ۷ همت) صورت‌حساب غیرواقعی مرتبط با سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ و برای مودی دیگر مبلغ یک هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان (بالغ‌بر ۱ همت) صورت‌حساب غیرواقعی برای سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ کشف و شناسایی شده است.

احمدی همچنین از فرار مالیاتی یک مودی فعال در حوزه بازرگانی در کرمان خبر داد و گفت: در راستای اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم فرار مالیاتی یک مودی فعال در حوزه بازرگانی نیز در این استان شناسایی شد که پس از طی شدن فرآیند‌های رسیدگی مالیاتی منجر به صدور اوراق تشخیص در منبع مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ به مبلغی بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان شده است.