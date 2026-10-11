در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در معاملات یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، مجموعاً ۲۱ هزار و ۱۸۲ تن فرآورده هیدروکربوری عرضه خواهد شد که از این میزان، ۲۰ هزار و ۶۸۲ تن در رینگ داخلی و ۵۰۰ تن در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجم عرضه فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ داخلی نسبت به عرضه قبلی ۲۵ تن افزایش خواهد داشت.

در بخش برق نیز مجموع عرضه‌ها به ۱۶۳ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۰۰ کیلووات‌ساعت خواهد رسید که شامل ۱۵۱ میلیون و ۹۲۰ هزار کیلووات‌ساعت برق عادی، ۱۰ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۶۰۰ کیلووات‌ساعت برق سبز و یک میلیون و ۶۹۹ هزار و ۲۰۰ کیلووات‌ساعت برق آزاد است.