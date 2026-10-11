به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی توانا گفت: این طرح با هدف آماده‌سازی و آسفالت ۱۷ هزار مترمربع از معابر، تسهیل تردد و جابه‌جایی مواد اولیه و محصولات و بهبود زیرساخت‌های موردنیاز فعالیت واحد‌های تولیدی اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های مناسب در پشتیبانی از تولید بیان کرد: بهسازی معابر شهرک‌های صنعتی، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد و حمل و نقل، به بهبود شرایط فعالیت صنعتگران و فراهم‌شدن محیط مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

توانا افزود: توسعه و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی از وظایف مهم شرکت در پشتیبانی از واحد‌های تولیدی است و اجرای طرح‌های عمرانی با اولویت‌بندی نیاز‌ها و در چارچوب منابع مالی در دسترس دنبال می‌شود.

وی گفت: در همین راستا، پیگیری تأمین سهم مناسب شهرک‌های صنعتی از اعتبارات استانی همچنان از مطالبات جدی شرکت است؛ چراکه توسعه زیرساخت‌های تولیدی، نیازمند هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و استانی و حمایت مستمر دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در توسعه زیرساخت‌های عمرانی این دو شهرک ادامه داد: تاکنون حدود ۴۵ هزار مترمربع از معابر شهرک صنعتی فاروج و بیش از ۹۰ هزار مترمربع از معابر شهرک صنعتی شیروان زیرسازی و آسفالت شده و با اجرای طرح جاری نیز ۱۷ هزار مترمربع دیگر به سطح معابر بهسازی‌شده این دو شهرک افزوده خواهد شد.

توانا با اشاره به اهمیت تأمین منابع پایدار برای توسعه و نگهداری معابر شهرک‌های صنعتی خاطرنشان کرد: حذف سهم قیر شهرک‌های صنعتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ضرورت توجه بیشتر به تأمین منابع جایگزین برای اجرای پروژه‌های زیرساختی را دوچندان می‌کند.

وی گفت: در این زمینه، همراهی و پیگیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تأمین اعتبارات موردنیاز شهرک‌های صنعتی می‌تواند نقش مؤثری در تداوم بهسازی زیرساخت‌ها و پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشد.

وی افزود: اجرای این طرح، گامی دیگر در مسیر ارتقای خدمات زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان و پاسخ‌گویی به نیاز‌های واحد‌های تولیدی است؛ مسیری که استمرار آن به اولویت‌بندی دقیق نیازها، تأمین منابع مالی و همراهی دستگاه‌های مسئول برای بهبود محیط فعالیت صنعتگران وابسته است.