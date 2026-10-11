برداشت دانه روغنی کنجد از سطح بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهر، از نیمه دوم مهرماه آغاز و تا اواخر آبان‌ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: عملیات برداشت دانه روغنی کنجد از اراضی کشاورزی بخش‌های اسیر، گله‌دار، وراوی و مرکزی شهرستان مهر، در روز‌های آینده به صورت گسترده انجام می‌شود.

مرتضی شکوهی، افزود: پیش‌بینی می‌شود که امسال کشاورزان شهرستان مهر بیش از هزار و ۵۰۰ تن محصول کنجد تولید و روانه بازار مصرف کنند.

او بیان کرد: کنجد شهرستان مهر، علاوه بر تأمین نیاز کارگاه‌های روغن‌کشی، ارده‌سازی و صنایع شیرینی‌پزی محلی، به عنوان یک محصول باکیفیت به مراکز استان‌های فارس، اصفهان، قم و یزد صادر می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه اقتصادی این محصول در منطقه است.

شکوهی اضافه کرد: محصول کنجد تولیدی شهرستان مهر فراتر از تامین نیاز صنایع داخلی شهرستان به یکی از تامین کنندگان اصلی صنایع روغن کشی و ارده سازی در سطح استان فارس و استان‌های همسایه همچون اصفهان قم و یزد تبدیل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر بیان کرد: این حجم از تولید نه تنها باعث تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان مهر می‌شود بلکه نشان دهنده کیفیت بالای تولیدات این منطقه است که توان رقابت و ارسال به بازار‌های بزرگ استان‌های همسایه را نیز دارد.