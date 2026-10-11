

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال بیجینگ گوان چین و چونبوک موتورز کره جنوی از هفته سوم لیگ نخبگان آسیا (منطقه شرق) ۲۷/ ۲۰۲۶ روز سه شنبه ۵ آبان در پکن برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، فرهاد مروجی و بهمن عبدالهی به عنوان کمک‌های وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین حسن اکرمی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

نماینده مسابقه از ژاپن و ناظر داوری از ازبکستان انتخاب شده است.