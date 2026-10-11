در نیمه دوم امسال بیش از سه هزار کودک و نوجوان از برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان شاهین شهر و میمه بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاهین شهر و میمه با بیان اینکه هزار و دویست نفر در طرح کانون مدرسه فعالیت می‌کنند گفت: هدف اصلی از برگزاری این برنامه‌ها ایجاد شور و نشاط دانش آموزی در شرایط کنونی کشور برای آموزش فرهنگ و هنر ایرانی به دانش آموزان است.

ساغر کیش خانی افزود: برگزاری نشست‌های نقد و بحث در زمینه‌های مختلف از جمله فیلم و آثار هنری از مهمترین فعالیت‌ها در بخش نوجوان هست و کودکان هم بیشتر از کلاس‌های این کانون بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت: برگزاری کلاس‌های نقاشی، شعرخوانی، داستان نویسی و فوق برنامه آموزشی از جمله این برنامه هاست

وی افزود: طرح کانون مدرسه با مشارکت آموزش و پرورش همزمان با بازگشایی مدارس در نیمه دوم سال برگزار می‌شود.