به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه این حادثه صبح امروز ساعت ۶:٣٣ به نیرو‌های اورژانس اطلاع رسانی شد.

با حضور نیرو‌ها در محل حادثه فرد حادثه دیده که مردی ۴٣ ساله بود توسط نیرو‌های معدن از داخل مخزن خارج شده بود، اما متأسفانه بعد از بررسی نیرو‌های عملیاتی اورژانس فرد حادثه‌ دیده فاقد هرگونه علائم حیاتی تشخیص داده شد.

گفتنی است جنازه این کارگر فوت شده جهت بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.