مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های صنعتی در شهرک‌های استان، دستورهای ویژه‌ای برای پیگیری تأمین سوخت پیمانکاران طرح‌های زیرساختی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مهرام روانبخش بر ضرورت پیگیری فوری و رفع موانع تأمین سوخت مورد نیاز فعالان اقتصادی و صنعتی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های صنعتی در شهرک‌های استان، دستورهای ویژه‌ای برای پیگیری تأمین سوخت پیمانکاران طرح‌های زیرساختی صادر کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تأکید بر لزوم پایداری فعالیت واحد‌های تولیدی، تصریح کرد: تأمین به موقع سوخت دیزل‌ژنراتور‌ها جهت پیشگیری از وقفه در خطوط تولید و اختصاص سوخت ذخیره مورد نیاز واحد‌های صنعتی، از اولویت‌های فعلی سازمان است تا از بروز چالش‌های احتمالی در فرآیند تولید جلوگیری شود.

روانبخش از معاونان خواست با برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه‌های متولی، پیگیری‌های لازم را برای تسهیل در روند سوخت‌رسانی به واحد‌های صنعتی و پیمانکاران مستقر در شهرک‌های صنعتی تا حصول نتیجه قطعی در دستور کار قرار دهند.