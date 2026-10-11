اختراع «الکتروکموتراپی در نواحی حساس و دشوار جراحی» با پژوهش و اجرای دکتر محمد عبدالاحد، استاد دانشگاه تهران، به عنوان پتنت ویژه بین‌المللی ثبت رسمی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اختراع بین‌المللی «الکتروپوریشن/ الکتروکموتراپی نواحی حساس از نظر جراحی» به سرپرستی دکتر محمد عبدالاحد، استاد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا (USPTO) گرنت شد. این پتنت با شماره US ۱۲,۷۴۶,۳۸۸ B۲ و تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ در USPTO ثبت شد .

این اختراع حاصل مرحله ملی PCT/IB۲۰۲۳/۰۵۸۴۵۵ و منتشر شده به شماره WO۲۰۲۵/۰۴۶۲۵۸ است. عنوان ثبت‌شده آن «ELECTROPROPATION/ELECTROCHEMOTHERAPYOF SURGICALLY SENSITIVE REGIONS» است و در فهرست مخترعان، نام دکتر محمد عبدالاحد و جمعی از پژوهشگران و پزشکان از جمله دکتر سید روح‌الله میری و دکتر حبیب‌الله محمودزاده دیده می‌شود.

فناوری الکتروکموتراپی در نواحی حساس و دشوار جراحی، با طراحی الکترود‌های غیرتهاجمی / کم‌تهاجمی و بهره‌گیری از خلأ و میدان مغناطیسی، امکان اعمال الکتروکموتراپی در نواحی حساس و دشوار بدن را فراهم می‌کند.

بر اساس متن و نمودار‌های پتنت، این فناوری دو سامانه اصلی را معرفی می‌کند: پروب الکتروپوریشن سطحی خلأ-یار: این پروب شامل الکترود‌های تیغه‌ای U شکل است که به صورت سطحی با بافت در تماس قرار می‌گیرند. با اعمال خلأ در محدوده ۰٫۵- تا ۰٫۷- بار، بافت به سمت الکترود‌ها کشیده شده و تماس کامل و یکنواخت برقرار می‌شود. سپس پالس‌های الکتریکی، مثلاً ۸ پالس مربعی با دامنه ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ ولت بر سانتی‌متر و مدت ۱۰۰ میکروثانیه، برای الکتروپوریشن اعمال می‌شود. این طراحی از خونریزی، پارگی یا آسیب به بافت‌های حساس جلوگیری می‌کند.

دستگاه الکتروپوریشن درون‌تنی با الکترود انعطاف‌پذیر مغناطیسی: در این سامانه، زنجیره‌ای از مگنت‌های کروی به صورت انعطاف‌پذیر وارد بدن می‌شود و یک الکترود صفحه‌ای مغناطیسی یا فولاد فرومغناطیس از بیرون، حرکت آن را هدایت می‌کند. یک دوربین متصل به مگنت اول، موقعیت الکترود را ردیابی می‌کند. این روش برای اندام‌های توخالی و مجاری مانند روده، مری، واژن، معده، دوازدهه، کولون، دهانه رحم و رحم طراحی شده است.

در بیان اهمیت این اختراع می‌توان گفت: الکترود‌های سوزنی متداول در الکتروکموتراپی برای بافت‌های حساس مانند عروق، اعصاب و روده ، خطر خونریزی و سوراخ‌شدن اندام‌های حیاتی را ایجاد می‌کنند. الکترود‌های صفحه‌ای نیز تماس مؤثر کافی ندارند. فناوری جدید با طراحی غیرتهاجمی / کم‌تهاجمی، امکان دسترسی به نواحی دشوار و اعمال میدان الکتریکی با حداقل آسیب را فراهم می‌کند.

در مثال‌های پتنت، در موش‌های BALB/c با تومور ۴T۱ پستان، گروه درمان‌شده کاهش معنادار اندازه تومور را در روز‌های ۴ و ۷ نشان داد، در حالی که گروه کنترل چنین کاهشی نداشت. در خرگوش نیوزیلندی نیز الکتروپوریشن ناحیه رکتوم و رکتوسیگموئید انجام شد و تصویربرداری CT ۱۲ روز بعد، آسیب بافتی ناشی از ورود الکترود‌ها و تحریک الکتروپوریشن نشان نداد.

این دستاورد حاصل همکاری حوزه بیوالکترونیک سرطان و جراحی سرطان است و در آن دکتر محمد عبدالاحد، استاد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران و برنده جایزه جهانی مصطفی ۲۰۱۹، در کنار دکتر سید روح‌الله میری، دانشیار جراحی سرطان و رئیس انستیتو کانسر، و دکتر حبیب‌الله محمودزاده، استاد جراحی سرطان انستیتو کانسر، نقش داشتند.

این فناوری می‌تواند گامی مهم در توسعه نسل جدید درمان‌های موضعی سرطان باشد؛ درمان‌هایی با هدف افزایش اثرگذاری بر تومور و کاهش آسیب به بافت‌های سالم و ساختار‌های حیاتی. نتایج فعلی پیش‌بالینی است و مسیر بالینی آن نیازمند مطالعات تکمیلی است.