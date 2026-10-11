به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران بر نقش این کانون‌ها در حفظ انسجام اجتماعی، تقویت امید و تربیت نسل جوان در شرایط کنونی تأکید کرد.

علیرضا مومنی‌خنکدار با اشاره به جایگاه مساجد و ضرورت بازخوانی رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: تأکید بر همکاری کانون‌های فرهنگی هنری با بسیج، پرهیز از اختلاف میان ارکان مسجد و تولید محتوای متناسب با نیاز جوانان، از رهنمود‌های مهم برای فعالان مسجدی است.

وی با یادآوری بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در ۱۹ مهر ۱۳۹۱ در دیدار با روحانیون خراسان شمالی افزود: در شرایط کنونی، مجموعه‌های فرهنگی و تربیتی مسئولیت بیشتری در حفظ انسجام اجتماعی، تقویت آگاهی عمومی و صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی دارند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران ادامه داد: مسجد تنها محل برگزاری آیین‌های عبادی نیست، بلکه پایگاهی برای همدلی، تربیت، آگاهی‌بخشی و خدمت به مردم است. کانون‌های فرهنگی هنری نیز می‌توانند با برنامه‌های قرآنی، هنری، رسانه‌ای، آموزشی و اجتماعی، زمینه حضور فعال جوانان را فراهم کنند.

مومنی‌خنکدار با تأکید بر ضرورت همکاری ارکان مسجد گفت: اختلاف و موازی‌کاری توان مجموعه‌های مسجدی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین، همکاری روحانی مسجد، بسیج، کانون فرهنگی هنری و دیگر فعالان باید به رویکردی عملی تبدیل شود.

وی مشارکت جوانان در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی را ضروری دانست و افزود: کانون‌ها باید زبان و ابزار ارتباطی نسل جدید را بشناسند و با بهره‌گیری از هنر، رسانه و فضای مجازی، به پرسش‌ها و نیاز‌های فکری و فرهنگی آنان پاسخ دهند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران در پایان تأکید کرد: تداوم فعالیت فرهنگی مؤثر، خدمت به مردم، حفظ وحدت و تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و امیدوار، از زمینه‌های تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است و کانون‌های مساجد می‌توانند با اتکا به ظرفیت جوانان و همراهی ارکان مسجد در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.