نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار نسبت به پیامدهای کمبود ارز برای بخش تولید تأکید کرد: تأمین ارز مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و مدیریت بازار ارز می‌تواند از افزایش بیکاری، رشد قیمت‌ها و تشدید انتظارات تورمی جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی طغیانی به راهکار‌های لازم برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ، آمریکایی‌ها اقدامی کرده‌اند که آثار و تبعات آن، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به اقتصاد خودشان بازگشته و پژواک آن را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: البته اینکه بگوییم تمام مشکلات کنونی کشور صرفاً ناشی از جنگ و تحریم است، درست نیست؛ همان‌طور که نادیده گرفتن تأثیرات جنگ و تحریم بر شرایط اقتصادی کشور نیز نادرست است. واقعیت، پیچیده‌تر از این دو نگاه مطلق است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه مشترک با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، دو راهکار را مطرح کردم که در کوتاه‌مدت به‌شدت به اجرای آنها اعتقاد دارم: اول؛ گفت‌وگوی صادقانه با مردم هست، باید با مردم شفاف و صادقانه صحبت کرد، واقعیت‌ها را همان‌گونه که هست با آنها در میان گذاشت و از مردم برای عبور از شرایط دشوار کنونی کمک خواست. مردم باید در جریان واقعیت‌های اقتصادی کشور قرار بگیرند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: دوم؛ تأمین ارز برای حفظ تولید است؛ بالاخره برای کنترل بازار ارز در کوتاه‌مدت، به منابع ارزی نیاز داریم. یکی از مهم‌ترین نیاز‌های ارزی کشور، رفع گلوگاه‌های تولید است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: تولید در کوتاه‌مدت، گردنه عبور از شرایط فعلی است؛ تولیدی که نباید متوقف شود. اما امروز بخشی از تولید به دلیل کمبود و دشواری تأمین ارز با مشکل مواجه شده و این مسئله می‌تواند به بیکاری و افزایش قیمت‌ها دامن بزند.

طغیانی اظهار کرد: به رئیس‌جمهور پیشنهاد کردم که از هر مسیر ممکن، ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار منابع خارجی تأمین شود. این منابع می‌تواند در شرایط فعلی برای مدیریت بازار ارز و مهار فشار‌های تورمی به کار گرفته شود و از جهش بیشتر نرخ ارز، تشدید تورم و افزایش انتظارات تورمی در جامعه جلوگیری کند. این رقم برای اقتصاد‌هایی مانند چین یا روسیه رقم بسیار بزرگی محسوب نمی‌شود و می‌توان ظرفیت تأمین چنین منابعی را از این کشور‌ها بررسی کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: هدف از این پیشنهاد، ایجاد یک فرصت تنفس برای اقتصاد کشور است؛ فرصتی برای تأمین ارز مورد نیاز تولید، مدیریت بازار ارز، کنترل فشار‌های تورمی و کاهش التهاب و انتظارات در جامعه.