به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این روستای گردشگری با داشتن دامنه‌های سرسبز و چمن زار‌های اطراف کوه نیزوا ، آبشار و تنگه روزیه در کنار مزارع و باغ های میوه در مسیر حرکت چاشم به دوآب (یکی از زیباترین مسیر‌های سفر به مازندران)، منطقه اوپرت، غار اسپهبد خورشید و آثار تاریخی داخل روستا مانند برج چاشم و چنار دوقلوی قدیمی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور، خاطره‌ای خوش و به یادماندنی از سفر به چاشم و شهمیرزاد را برای شما به همراه خواهد داشت.

با آمدن پاییز بسیاری از انواع محصولات کشاورزی مانند گردو و سیب زمینی و سیب هم در چاشم برداشت می‌شود

برداشت و فرآوری انواع گیاهان دارویی و میوه با درست کردن انواع ترشی، شوری، مربا و خشکبار از هنر کدبانوان هنرمند و پرتلاش روستای چاشم است