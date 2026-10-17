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چاشم یکی از روستاهای بخش شهمیرزاد، شهرستان مهدی شهر در استان سمنان است که در فاصله ۴۸ کیلومتری شهر سمنان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این روستای گردشگری با داشتن دامنههای سرسبز و چمن زارهای اطراف کوه نیزوا ، آبشار و تنگه روزیه در کنار مزارع و باغ های میوه در مسیر حرکت چاشم به دوآب (یکی از زیباترین مسیرهای سفر به مازندران)، منطقه اوپرت، غار اسپهبد خورشید و آثار تاریخی داخل روستا مانند برج چاشم و چنار دوقلوی قدیمی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور، خاطرهای خوش و به یادماندنی از سفر به چاشم و شهمیرزاد را برای شما به همراه خواهد داشت.
با آمدن پاییز بسیاری از انواع محصولات کشاورزی مانند گردو و سیب زمینی و سیب هم در چاشم برداشت میشود
برداشت و فرآوری انواع گیاهان دارویی و میوه با درست کردن انواع ترشی، شوری، مربا و خشکبار از هنر کدبانوان هنرمند و پرتلاش روستای چاشم است