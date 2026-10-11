بازار مصالح ساختمانی امروز یکشنبه (۱۹ مهر ۱۴۰۵)، با کاهش قیمت میلگرد در برخی محصولات و ثبات نرخ سیمان همراه است؛ میلگرد در محدوده ۱۰۶ تا ۱۲۵ هزار تومان و سیمان پاکتی با نرخ ۲۵۰ تا ۲۹۳ هزار تومان معامله می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار میلگرد امروز در برخی محصولات کاهش قیمت را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با ۱۱ هزار تومان کاهش، به ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ تومان رسیده است، میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی نیز با افت ۱۰ هزار تومانی، ۱۰۷ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با کاهش ۲ هزار تومانی، ۱۰۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با هزار تومان کاهش، ۱۰۶ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۹ هزار و ۵۵۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان نیز ۱۲۵ هزار تومان قیمت دارد.

نرخ میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان است؛ میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز با نرخ ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان عرضه می‌شود.

ثبات قیمت سیمان در بازار مصالح ساختمانی

در بازار سیمان، قیمت‌ها همچنان بدون تغییر مانده است؛ سیمان پاکتی تهران با نرخ ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

امروز (۱۹ مهر ۱۴۰۵)، سیمان پاکتی داراب با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان عرضه می‌شود.

همچنین، بهای سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان و سیمان صوفیان ۲۹۳ هزار تومان است.