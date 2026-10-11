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هفته ششم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری اینتر و ناپولی مقابل حریفان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
جنوآ ۲ - ۱ فیورنتینا
اینتر ۳ - ۰ پارما (گلها: پتار سوشیپ در دقیقه ۱۳، هاکان چالهان اوغلو ۱۸ - پنالتی و مارکوس تورام ۳۱)
ناپولی ۳ - ۰ فروزینونه (گلها: کوین دبروینه در دقیقه ۲۹ - پنالتی و ۴ + ۹۰ و نوآ لانگ ۳۲)
* برنامه - یک شنبه ۱۹ مهر:
کومو - رم
لچه - بولونیا
لاتسیو - مونزا
ساسولو - میلان
کالیاری- یوونتوس
* دوشنبه ۲۰ مهر:
آتالانتا - ونتزیا
تورینو - اودینزه
در جدول سری آ تیم اینتر با ۱۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم رم و لاتسیو با ۱۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم کالیاری با ۱۲ امتیاز چهارم است.