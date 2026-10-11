هفته ششم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری اینتر و ناپولی مقابل حریفان پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

جنوآ ۲ - ۱ فیورنتینا

اینتر ۳ - ۰ پارما (گل‌ها: پتار سوشیپ در دقیقه ۱۳، هاکان چالهان اوغلو ۱۸ - پنالتی و مارکوس تورام ۳۱)

ناپولی ۳ - ۰ فروزینونه (گل‌ها: کوین دبروینه در دقیقه ۲۹ - پنالتی و ۴ + ۹۰ و نوآ لانگ ۳۲)

* برنامه - یک شنبه ۱۹ مهر:

کومو - رم

لچه - بولونیا

لاتسیو - مونزا

ساسولو - میلان

کالیاری- یوونتوس

* دوشنبه ۲۰ مهر:

آتالانتا - ونتزیا

تورینو - اودینزه

در جدول سری آ تیم اینتر با ۱۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم رم و لاتسیو با ۱۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم کالیاری با ۱۲ امتیاز چهارم است.