مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از کاهش ۷۰ میلیون مترمکعبی مصرف آب در استان در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: سرانه مصرف روزانه آب نیز از ۲۵۰ لیتر به ۱۸۰ لیتر به ازای هر نفر کاهش یافته است؛ با این حال، این رقم همچنان ۵۰ لیتر بیشتر از استاندارد اعلام‌شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نشست خبری، از کاهش ۷۰ میلیون مترمکعبی مصرف آب در این استان در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: مصرف روزانه آب تهران که در دو سال گذشته به ۴ میلیون مترمکعب رسیده بود، اکنون به ۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

علیرضا جزقاسمی با اشاره به محدودیت منابع آبی استان تهران گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و تراکم جمعیت، تأمین آب مورد نیاز شهروندان با دشواری‌های بیشتری همراه است.

مدیرعامل آبفای تهران با بیان اینکه برای برخورداری از یک سال آبی نرمال، به ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب از پنج سد تأمین‌کننده استان نیاز است، افزود: در پنج سال گذشته، این میزان عملاً کمتر از ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده است.

وی افزود: سال آبی گذشته را با ۲۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره آبی آغاز کردیم. با وجود شرایط خاص این سال و فشار واردشده به تأسیسات آبرسانی، همراهی مردم و مدیریت منابع موجب شد تابستان بدون اختلال در تأمین آب شهروندان سپری شود و ارائه خدمات آب و فاضلاب وقفه‌ای نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به وضعیت بارندگی‌ها گفت: میزان بارندگی در سال آبی گذشته در مقایسه باپارسال ۱۱ درصد افزایش یافت، اما همچنان ۳۶ درصد کمتر از متوسط بلندمدت بود.

جزقاسمی، سدهای طالقان، امیرکبیر، لار، ماملو و لتیان را از منابع تأمین آب استان برشمرد و افزود: محدوده منابع آبی تأمین‌کننده استان تهران از قزوین تا مازندران امتداد دارد.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت آب آشامیدنی گفت: کیفیت آب خط قرمز ماست. بیش از ۲۵ آزمایشگاه وابسته به شرکت آب و فاضلاب در استان تهران به‌صورت مستقیم بر کیفیت آب نظارت دارند و سالانه ۲ میلیون آزمایش برای اطمینان از سلامت آب انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین از برنامه‌ریزی امسال در سه بخش تأمین، توزیع و مدیریت تقاضای آب خبر داد و افزود: برای استمرار تأمین پایدار آب استان، برنامه‌های ویژه‌ای در هر سه بخش در نظر گرفته شده است.

جزقاسمی افزود: بیش از ۲۰۰ نقطه از این تأسیسات آسیب دید، اما با همکاری سایر دستگاه‌ها، شرایط مدیریت شد و تأمین آب شهروندان بدون وقفه ادامه یافت.

وی همراهی مردم را در کاهش مصرف آب مؤثر دانست و گفت: مصرف روزانه آب تهران از ۴ میلیون مترمکعب در دو سال گذشته به ۳ میلیون مترمکعب رسیده است. کاهش مصرف در ۶ ماه نخست امسال نیز به ۷۰ میلیون مترمکعب رسید که معادل حجم آب سد لتیان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به کاهش سرانه مصرف آب گفت: سرانه مصرف روزانه آب که دو سال پیش ۲۵۰ لیتر به ازای هر نفر بود، اکنون به ۱۸۰ لیتر رسیده است؛ در حالی که استاندارد تعریف‌شده برای مصرف آب، ۱۳۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز است.

جزقاسمیدر ادامه از برنامه توسعه ظرفیت تصفیه فاضلاب خبر داد و افزود: در استان تهران چهار تصفیه‌خانه بزرگ فاضلاب فعال است و ارتقای تصفیه‌خانه شهرک غرب نیز در دستور کار قرار دارد. با اجرای این طرح، ۱۱۸ میلیون مترمکعب به ظرفیت تصفیه فاضلاب افزوده می‌شود که از نظر ظرفیت، بالاترین میزان در کشور خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به تفاوت میزان ذخایر سد‌های تأمین‌کننده آب تهران گفت: امیدواریم با مدیریت منابع و همراهی مردم، تأمین پایدار آب برای شهروندان استان تهران ادامه داشته باشد.