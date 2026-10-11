رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از ترافیک سنگین در چند محور اصلی پایتخت خبر داد و گفت: حوالی ساعت ۰۲:۴۳ بامداد، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ در بزرگراه شهید یاسینی به دلیل عدم توجه به جلو با یک دستگاه کامیون برخورد کرد که در اثر این حادثه، راننده پژو در دم جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ علی‌اصغر شریفی با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت‌آباد تا اشرفی اصفهانی، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل‌الله نوری، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.

وی در ادامه افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه صدر از بلوار کامرانیه تا مدرس ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ شریفی گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه آیت‌الله سعیدی از یافت‌آباد تا خیابان هاشمی، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی نیز پرحجم و سنگین است.

وی گفت: متأسفانه حوالی ساعت ۰۲:۴۳ بامداد در بزرگراه «شهید یاسینی به جنوب» یک دستگاه سواری ۲۰۷ به علت «عدم توجه به جلو» با یک دستگاه کامیون برخورد می‌کند که در اثر این حادثه ناگوار، راننده پژو ۲۰۷ «مذکر مجهول‌الهویه» در دم فوت می‌کند. جزئیات بیشتر وقوع این تصادف فوتی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: هنگام تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت با پرهیز از هرگونه حواس‌پرتی «استفاده از تلفن همراه و انجام رفتار‌های مخاطره‌آمیز» توجه کامل خود را به مسیر مقابل بدهند، چراکه لحظه‌ای غفلت و عدم توجه به مسیر مقابل می‌تواند به حادثه‌ای تلخ و جبران‌ناپذیر منجر شود.