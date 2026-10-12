سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل گفت: ۱۵۰۰ اثر از دانش‌آموزان استان به دبیرخانه ارسال شد و در نهایت پس از داوری آثار، ۳۰ اثر برگزیده در سطح استان انتخاب شد و ۶ اثر نیز به مرحله کشوری راه‌یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد خداپرست، سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل، با اشاره به اهمیت آموزش‌های محیط‌زیستی برای گروه سنی کودک و نوجوان اظهار کرد: پس از حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب و به‌شهادت‌رسیدن تعدادی از دانش‌آموزان، سازمان حفاظت محیط‌زیست در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز به‌ویژه دانش‌آموزان محیط یار، اقدام به برگزاری مسابقه قصه‌نویسی مأموریت ماکان کرد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقه افزود: برگزاری مسابقه قصه‌نویسی مأموریت ماکان، تلاشی در جهت فراهم‌آوردن عرصه‌ای برای نمایش حس مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در قبال محیط‌زیست است؛ زیرا معتقدیم ارتقای دانش و فرهنگ زیست‌محیطی در دانش‌آموزان، منجر به ترویج این فرهنگ در خانواده‌ها و جامعه خواهد شد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل با تقدیر از همکاری ادارات کل آموزش‌وپرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ادامه داد: در این دوره از مسابقه، ۱۵۰۰ اثر از دانش‌آموزان استان به دبیرخانه ارسال شد و در نهایت پس از داوری آثار، ۳۰ اثر برگزیده در سطح استان انتخاب شد و ۶ اثر نیز به مرحله کشوری راه‌یافته است.

خداپرست یادآور شد: برگزاری چنین مسابقاتی نقش مهمی در نهادینه‌کردن فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در میان نسل آینده دارد و تلاش می‌شود این برنامه‌ها با همکاری نهاد‌های آموزشی و فرهنگی ادامه یابد.