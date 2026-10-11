در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید از دغدغه‌های اساسی خانوار‌های شهری به شمار می‌رود، سیاست‌هایی که با هدف تسهیل دسترسی به کالا‌های ضروری و کاهش هزینه‌های تأمین مایحتاج روزانه طراحی می‌شوند، از اهمیت اجتماعی و اقتصادی برخوردارند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، طرح «تورم صفر» را می‌توان از این منظر، تلاشی برای تقویت نقش حمایتی مدیریت شهری و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های توزیع برای پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز‌های معیشتی شهروندان دانست. اهمیت چنین رویکردی در آن است که مدیریت شهری را از ایفای نقش صرفاً خدماتی فراتر می‌برد و بر مسئولیت آن در فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای زندگی روزمره شهروندان تأکید می‌کند.

مزیت بالقوه این رویکرد، پیوند میان سیاست‌گذاری اقتصادی در مقیاس محلی و اهداف عدالت اجتماعی است. دسترسی آسان‌تر به کالا‌های اساسی، کاهش هزینه‌های اضافی خرید و تقویت امکان برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها، از جمله منافعی هستند که در صورت اجرای مؤثر و پایدار سیاست‌های تثبیت قیمت می‌توانند مورد انتظار باشند. از این منظر، طرح «تورم صفر» ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان بخشی از رویکرد حمایتی مدیریت شهری تهران برای شهروندان معرفی شود؛ رویکردی که در آن، بهبود شرایط زندگی و حمایت از قدرت خرید خانوار، در کنار توسعه زیرساخت‌های شهری، جایگاهی مهم پیدا می‌کند.

البته تبیین علمی این ظرفیت مستلزم توجه به تفاوت میان تثبیت قیمت کالا‌های مشمول یک طرح و کنترل تورم عمومی اقتصاد است. تورم عمومی تحت تأثیر عوامل پولی، مالی و ساختاری متعددی قرار دارد و در حوزه اختیار مستقیم شهرداری نیست. بااین‌حال، این محدودیت به معنای کم‌اهمیت بودن اقدامات محلی برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد ارزش سیاست‌هایی نظیر «تورم صفر» باید با توجه به دامنه اجرا، نحوه تأمین کالا، استمرار عرضه و میزان تأثیر آنها بر هزینه واقعی خانوار‌ها ارزیابی شود. تمرکز بر حوزه‌ای مشخص و ملموس از نیاز‌های معیشتی، می‌تواند یکی از مزیت‌های سیاست‌گذاری شهری باشد؛ زیرا امکان پیوند دادن اقدامات اجرایی با نیاز‌های روزمره شهروندان را فراهم می‌کند.

دیپلماسی شهری؛ معرفی تجربه‌ای با محوریت رفاه اجتماعی

بازدید سفرا و دیپلمات‌های خارجی از میدان‌های میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرداری تهران، در این چارچوب، فرصتی برای معرفی ابعاد اجرایی سیاست‌های حمایتی مدیریت شهری تهران است. این مراکز می‌توانند زمینه آشنایی مستقیم بازدیدکنندگان با سازوکار‌های عرضه کالا، ظرفیت‌های توزیع شهری و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات ضروری را فراهم کنند. در نتیجه، دیپلماسی شهری از سطح تبادل پیام‌های رسمی فراتر می‌رود و به بستری برای مشاهده میدانی، گفت‌وگوی کارشناسی و شناخت تجربه‌های اجرایی تبدیل می‌شود.

از منظر دیپلماسی اقتصادی، معرفی طرح «تورم صفر» در جریان چنین بازدید‌هایی می‌تواند نشان دهد که تعاملات بین‌المللی مدیریت شهری تهران صرفاً معطوف به جذب سرمایه یا معرفی ظرفیت‌های کالبدی شهر نیست، بلکه موضوعاتی نظیر رفاه اجتماعی، مدیریت بازار و حمایت از معیشت نیز می‌توانند در کانون گفت‌و‌گو‌های بین‌شهری قرار گیرند. این رویکرد، امکان طرح پرسش‌ها و تبادل تجربه درباره چگونگی کاهش هزینه‌های توزیع، مدیریت شبکه‌های عرضه، افزایش شفافیت قیمت‌ها و بهبود دسترسی گروه‌های مختلف اجتماعی به کالا‌های اساسی را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، چنین برنامه‌ای می‌تواند در تقویت تصویر بین‌المللی تهران نیز مؤثر باشد؛ تصویری که در آن، شهر نه‌فقط به‌عنوان یک مرکز سیاسی و اقتصادی، بلکه به‌مثابه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های اجرایی و اجتماعی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های شهروندان معرفی می‌شود. بااین‌حال، پایداری این تصویر به آن وابسته است که معرفی طرح با اطلاعات روشن درباره سازوکار اجرا و نتایج آن همراه باشد. ارائه شواهد معتبر درباره قیمت کالا‌های مشمول، میزان صرفه‌جویی خانوار‌ها و استمرار عرضه، می‌تواند وجه اقناعی و کارشناسی این دیپلماسی را تقویت کند.

جمع‌بندی

طرح «تورم صفر» را می‌توان در پیوند میان حمایت معیشتی، مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری و دیپلماسی اقتصادی تهران مورد توجه قرار داد. این طرح، از حیث هدف‌گذاری، ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان تلاشی برای تسهیل دسترسی به کالا‌های ضروری و حمایت از قدرت خرید شهروندان معرفی شود؛ ظرفیتی که در صورت اثربخشی اجرایی، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه سیاست‌های رفاهی در حکمرانی شهری کمک کند. بازدید سفرا و دیپلمات‌های خارجی از میدان‌های میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرداری نیز فرصتی برای معرفی این رویکرد و تبدیل تجربه محلی به موضوعی برای گفت‌وگوی بین‌المللی است.