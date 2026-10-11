دیوان محاسبات کشور از آخرین وضعیت تهیه، تصویب و ابلاغ ضوابط و راه‌اندازی سامانه‌های مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: مستند به بند (ب) ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها، بسته‌های اجرایی، شیوه‌نامه‌ها و سایر ضوابط و همچنین ایجاد سامانه‌های مرتبط، تا پایان سال ۱۴۰۳ مقرر شده است و طبق بررسی‌ها، تاکنون از مجموع ۲۵۴ مورد ضابطه و سامانه پیش‌بینی‌شده، ۱۶۳ مورد معادل ۶۴/۲ درصد اجرایی شده است.

در تفکیک موارد، ۹۳/۶ درصد از آیین‌نامه‌ها، ۳۸ درصد از برنامه‌ها، ۵۹/۴ درصد از دستورالعمل‌ها و ۲۰ درصد از سامانه‌های پیش‌بینی‌شده اجرایی شده است.

همچنین ۳۵/۷ درصد از اسناد، ۷۱/۴ درصد از اساسنامه‌ها و ۵۰ درصد از فهرست‌ها اجرایی شده و یک مورد الگو و یک مورد نظام سنجش نیز به‌طور کامل اجرایی شده‌اند.

با توجه به اهمیت این تکالیف در اجرای کامل احکام قانون و تحقق اهداف برنامه هفتم، پیگیری تکمیل ضوابط و سامانه‌های مقرر در دستور کار نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار دارد.