به مناسبت روز ملی روستا و عشایر با ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه چند طرح عمرانی و خدماتی در روستای مالواجرد جرقویه افتتاح و به بهره برداری رسید.

به مناسبت روز ملی روستا و عشایر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهرام آذرپی فرماندار جرقویه در آیین افتتاح این طرح‌ها گفت: افتتاح اولین واحد نانوایی روستا، بهره برداری از استخر چند منظوره روستا به ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب از محل کمک‌های خیران و بهره برداری از شبکه برق بخش دوم مجتمع کارگاهی از محل خودیاری صنعتگران از جمله طرح‌هایی بودند که به بهره برداری رسیدند.

روستای مالواجرد با بیش از هزار نفر جمعیت در فاصله ۵۵ کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد.