هفته پنجم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال بوندسلیگای آلمان توقف بایرن مونیخ و برد بایرلورکوزن ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

آگزبورگ - بایرن مونیخ (گل‌های بایرن: اسماعیل صیباری در دقیقه ۵۵ و ناتانیل براون ۸۰)

- گل اول آگزبورگ در ثانیه ۸ بازی توسط روبین فلهاوئر به ثمر رسید و سریعترین گل تاریخ بوندسلیگا محسوب می‌شود.

ماینتس ۳- ۴ بایرلورکوزن

پادربورن ۰ - ۲ اشتوتگارت

اونیون برلین ۱ - ۰ الفرزبرگ

هوفنهایم ۲ - ۳ هامبورگ

ار بی لایپزیش ۶ - ۰ آینتراخت فرانکفورت

* برنامه - یک شنبه ۱۹ مهر:

اف ث کلن - بوروسیا مونشن گلادباخ

فرایبورگ - شالکه

- در جدول تیم بوروسیا دورتموند با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بایرن مونیخ با ۱۱ و فرایبورگ و بایرلورکوزن با ۱۰ امتیاز دوم تا چهارم هستند.