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هفته پنجم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال بوندسلیگای آلمان توقف بایرن مونیخ و برد بایرلورکوزن ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
آگزبورگ - بایرن مونیخ (گلهای بایرن: اسماعیل صیباری در دقیقه ۵۵ و ناتانیل براون ۸۰)
- گل اول آگزبورگ در ثانیه ۸ بازی توسط روبین فلهاوئر به ثمر رسید و سریعترین گل تاریخ بوندسلیگا محسوب میشود.
ماینتس ۳- ۴ بایرلورکوزن
پادربورن ۰ - ۲ اشتوتگارت
اونیون برلین ۱ - ۰ الفرزبرگ
هوفنهایم ۲ - ۳ هامبورگ
ار بی لایپزیش ۶ - ۰ آینتراخت فرانکفورت
* برنامه - یک شنبه ۱۹ مهر:
اف ث کلن - بوروسیا مونشن گلادباخ
فرایبورگ - شالکه
- در جدول تیم بوروسیا دورتموند با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بایرن مونیخ با ۱۱ و فرایبورگ و بایرلورکوزن با ۱۰ امتیاز دوم تا چهارم هستند.