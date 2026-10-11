برترین ووشوکاران بخش تالو در مسابقات قهرمانی استان در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در رقابت‌های بخش تالو مسابقات قهرمانی استان، ورزشکاران رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان توانستند بهترین‌ها باشند، در بخش «چانگ چوان»، محمد صدیق در رده نونهالان، پارسا حسینی در رده نوجوانان و عرفان رحمتی در رده جوانان ایستادگان سکوی نخست بودند.

در رقابت‌های «نن چوان»، مجتبی صادقی و امیرمهدی صالحی در رده نونهالان، امیرعلی خراسانی در رده نوجوانان و علی‌اصغر حسابی در رده جوانان به مقام نخست دست یافتند. در بخش «جین شو» نیز محمد صدیق (نونهالان) و علیرضا دیانتی (نوجوانان) برترین بودند.

رقابت‌های بخش «دائو شو» نیز با درخشش محسن باقری در نونهالان، مهیار عبداللهیان در نوجوانان و عرفان رحمتی در جوانان همراه بود. در بخش «نن دائو»، مرتضی استهری (نونهالان) و علی‌اصغر حسابی (جوانان) مقام اول را از آن خود کردند.

در رقابت‌های «گوئن شو»، علیرضا شریفی در رده نونهالان و امیرمهدی نصیرزاده در رده جوانان برترین بودند. همچنین محمدمهدی صدر در بخش «چیانگ شو» نوجوانان و امیرمهدی صالحی در بخش «نن گوئن شو» نونهالان، مقام نخست را کسب کردند.