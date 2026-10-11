نخستین بار دانش‌آموزان دوره اول متوسطه استان چهارمحال و بختیاری در مرحله کشوری جشنواره ملی استعدادیابی نوجوان خوارزمی، موفق به کسب ۱۳ عنوان برتر شدند.

درخشش دانش‌آموزان چهارمحال و بختیاری در جشنواره خوارزمی، کسب ۱۳ رتبه کشوری

درخشش دانش‌آموزان چهارمحال و بختیاری در جشنواره خوارزمی، کسب ۱۳ رتبه کشوری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان گفت: طا‌ها عالی‌پور، رضا قربانی، زهرا ملک‌پور و ثنا باقری؛ رتبه اول کشوری در محور مسابقات آزمایشگاهی را کسب کردند.

خسروی افزود: ملیکا برجیان؛ فائزه قهرمان؛ ملیکا همتیان و نیکی شاهی رتبه دوم کشوری در محور مناظره علمی را از آن خود کردند.

به گفته وی محمد رستمی، آوا و رها پناهی؛ مریم آرامی و زهرا آرامی رتبه سوم را کسب کردند.

در این دوره از مسابقات، ۹۸ دانش‌آموز استان چهارمحال و بختیاری در قالب ۱۳ محور مهارتی و پژوهشی به مرحله کشوری راه یافتند.