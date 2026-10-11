رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی اهالی روستای اسفنداران جرقویه

رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی اهالی روستای اسفنداران جرقویه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیدحسن علوی نائینی رئیس دادگستری جرقویه با تأکید بر لزوم حضور مسئولان در بین اقشار مختلف مردم گفت: دیدار با مردم خارج از محیط‌های اداری و پیگیری مطالبات آنان، امیدواری و اعتماد بیشتری را برای ارباب رجوع به همراه دارد.

علوی نائینی با اشاره به تداوم برگزاری میز‌های خدمت قضایی در سطح شهرستان گفت: در این میز خدمت مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی بیش از ۳۰ نفر از اهالی بررسی و دستورات لازم برای پیگیری صادر شد.

روستای اسفنداران یکی از روستا‌های بخش جرقویه علیا در فاصله ۷۰ کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد.