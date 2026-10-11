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میز خدمت قضایی در روستای اسفنداران جرقویه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیدحسن علوی نائینی رئیس دادگستری جرقویه با تأکید بر لزوم حضور مسئولان در بین اقشار مختلف مردم گفت: دیدار با مردم خارج از محیطهای اداری و پیگیری مطالبات آنان، امیدواری و اعتماد بیشتری را برای ارباب رجوع به همراه دارد.
علوی نائینی با اشاره به تداوم برگزاری میزهای خدمت قضایی در سطح شهرستان گفت: در این میز خدمت مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی بیش از ۳۰ نفر از اهالی بررسی و دستورات لازم برای پیگیری صادر شد.
روستای اسفنداران یکی از روستاهای بخش جرقویه علیا در فاصله ۷۰ کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد.