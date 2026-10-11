به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدعلیرضا حیدری در سال ۱۳۱۸ در میبد به دنیا آمد. پدرش سیدابوالقاسم و جدش سیدجواد حیدری از عالمان منطقه میبد بودند، او تحصیلات ابتدایی را در میبد و یزد به اتمام رساند، سپس به تحصیل در علوم حوزوی روی آورد و بخشی از لمعه را در محضر شیخ محمد صدوقی یزدی و حاشیه ملا عبدالله را نزد علی‌محمد علاقه بند و انموذج را از محضر شیخ محمد فلاح خواند. مدتی هم از درس‌های آقایان احمد علومی و محمود علومی، میرزا حسن محمودآبادی، ابوالقاسم مناقب، شیخ علی‌اکبر سعیدی و سیدمحمدباقر مدرسی بهره برد.

او در سال‌های ابتدایی طلبگی ملبس شد و به تبلیغ احکام اسلام پرداخت. سید علیرضا حیدری پس از گذراندن بخشی از دروس مقدماتی و بخشی از سطح در یزد، در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل عازم عراق شد.



او آنگاه در دروس خارج فقه امام‌خمینی و درس‌های خارج فقه و اصول آیات سیدمحمدباقر صدر شرکت کرد و تا سال ۱۳۵۷ در نجف اشرف حضور داشت و در کنار حضور در درس‌های خارج فقه و اصول، به تدریس در آنجا هم می‌پرداخت و از جمله کتاب معالم‌الاصول را تدریس می‌کرد.



آیت الله حاج سیدعلیرضا حیدری، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.



بیت مرحوم آیت الله سید علیرضا حیدری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مراسم تشییع پیکر مطهر آن عالم ربانی دوشنبه ۲۰ مهرماه، ساعت ۹ صبح از امامزاده شاهزاده فاضل تا امامزاده جعفر یزد برگزار می‌شود.



از عموم مردم دعوت می‌شود با حضور پرشور و معنوی خود، این عالم ربانی را تا امامزاده جعفر بدرقه کنند و در اجر و ثواب این مراسم شریک شوند.