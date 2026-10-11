وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با استقبال استاندار فارس وارد شیراز شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صبح یکشنبه ۱۹ مهرماه، با استقبال حسینعلی امیری، استاندار فارس، وارد شیراز شد.

وزیر میراث فرهنگی در جریان سفر یک‌روزه خود به شیراز، در آیین افتتاح نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶ حضور می‌یابد؛ رویدادی که با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان و توسعه تعاملات تجاری برگزار می‌شود.

حضور در همایش گردشگری مهر شیراز و شرکت در ضیافت ناهار با رؤسای صنوف گردشگری کشور، از دیگر برنامه‌های این سفر است.

صالحی‌امیری همچنین در آیین افتتاح باغ‌موزه مشاهیر در مجموعه حافظیه حضور خواهد یافت و در رویداد فرهنگی «از شور عرفان تا راز غزل» به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

دیدار و ضیافت شام با معاونان سرمایه‌گذاری نیز از برنامه‌های پایانی سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شیراز خواهد بود.