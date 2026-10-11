مسابقات والیبال پیشکسوتان مازندران با حضور ۸ تیم و به مدت ۲۰ روز در روستای آزان جویبار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم والیبال شهدای روستای آزان جویبار با پیروزی سه بر صفر برابر شهدای روستای تیرکلای ساری، عنوان قهرمانی مسابقات والیبال پیشکسوتان مازندران را کسب کرد.

رئیس هیأت ورزش روستایی و عشایری جویبار گفت: این مسابقات به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور ۸ تیم در روستای آزان برگزار شد.

جمالی افزود: رقابت‌ها به مدت ۲۰ روز و به‌صورت حذفی ادامه داشت و در نهایت، تیم‌های شهدای آزان جویبار و شهدای تیرکلای ساری با غلبه بر حریفان خود به دیدار پایانی راه یافتند.

وی گفت: در مسابقه فینال، تیم شهدای آزان جویبار با نتیجه سه بر صفر حریف ساروی خود را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد.

این رقابت‌ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، تقویت روحیه ورزشی و افزایش همدلی و نشاط میان پیشکسوتان والیبال مازندران برگزار شد.