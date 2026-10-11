کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا صبح آرام و بعدازظهر با وزش باد‌های جنوب غربی کمی مواج پیش بینی و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک با احتیاط انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح شرایط جوی آرام خواهد بود و ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری، صبح در برخی سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی و در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و از لحاظ دمایی نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.