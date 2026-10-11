کشت چغندرقند پاییزی در سطح بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهر، با هدف تأمین مواد اولیه صنایع قند، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر، گفت: امسال کشاورزان بخش‌های وراوی، مرکزی، گله‌دار و اسیر شهرستان مهر، بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی خود را در قالب طرح کشاورزی قراردادی با کارخانه قند پارس شهرستان کوار به زیر کشت محصول چغندرقند بردند.

مرتضی شکوهی، با اشاره به اهمیت این کشت افزود: پیش‌بینی می‌شود در پایان فصل برداشت، کشاورزان شهرستان مهر بیش از ۲۲ هزار تن محصول چغندرقند تولید و به کارخانه قند پارس شهرستان کوار تحویل نمایند.

او در پایان گفت: این همکاری میان کشاورزان و صنعت، ضمن تضمین سودآوری تولیدکنندگان، نقش مهمی در تقویت زنجیره تولید محصولات قندی ایفا می‌کند.

شهرستان مُهر یکی از شهرستان‌های جنوبی استان فارس است و از آن به عنوان دروازه ورود به خلیج فارس و نگین اقتصادی و گردشگری استان فارس یاد می‌شود.