مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور در اجتماع مردم بیرجند گفت: حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه، آزمون ایستادگی و مقاومت است که ملت ایران آن را با موفقیت پشت سر می‌گذارد و این حضور، پیامی سیاسی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، حجت الاسلام میرمحمدیان در جمع میدان داران بیرجندی با اشاره به حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه گفت: این حضور آزمون است که مردم با حضور و مشارکت خود پشت سر می‌گذارند؛ آزمون‌هایی که می‌توانند زمینه‌ساز دستیابی به اهداف بزرگ‌تر کشور باشند.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی افزود: بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های این فعالیت‌ها را خود مردم تأمین می‌کنند.

حجت الاسلام میرمحمدیان با تأکید بر اهمیت حضور مستمر مردم در تجمعات و برنامه‌های عمومی گفت: تحولات داخلی ایران از سوی دیگر کشور‌ها نیز دنبال می‌شود و هرگونه تغییر در میزان مشارکت مردم می‌تواند مورد توجه ناظران خارجی قرار گیرد.

وی افزود: حضور مردم در میدان، پیامی سیاسی دارد و نشان می‌دهد که فشارها، تهدید‌ها و روایت‌های مطرح‌شده از سوی مخالفان، لزوماً موجب عقب‌نشینی جامعه نمی‌شود.

مدیرعامل بنیاد هدایت گفت: جریان‌های داخلی و خارجی با استفاده از رسانه‌ها، فضای مجازی و ابزار‌های تبلیغاتی تلاش می‌کنند میان مردم اختلاف ایجاد کنند و با گسترش ناامیدی، ترس، بدگمانی و اختلاف، اراده جامعه را تضعیف کنند.

حجت الاسلام میرمحمدیان به تحولات پس از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه اشاره کرد و افزود: تحولات این دوره و تداوم مقاومت فلسطینیان، موجب شده است تصویر اسرائیل در بخش‌هایی از افکار عمومی بین‌المللی با انتقاد‌های بیشتری مواجه شود.

وی گفت: اگر ایران بتواند در برابر فشار‌های خارجی مقاومت کند و به اهداف خود دست یابد، توجه ملت‌های دیگر نیز به تجربه ایران جلب خواهد شد.