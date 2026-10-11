



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اعضای جامعه روحانیت مبارز شیراز دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز ، آیت الله سید علی اصغر دستغیب، حجت الاسلام طاهری دبیر جامعه روحانیون مبارز و اعضا در محل سالن جلسات آستان مقدس سید علا الدین حسین (ع) شیراز برگزار شد، ابراهیم عزیزی آخرین مسائل و تحولات بین المللی را برای حاضرین تشریح کرد.

جنگ 12 روزه، جنگ رمضان و اهداف دشمنان از حمله به ایران و... از اهم مواردی بود که عزیزی به آن اشاره داشت.

در ابتدای این نشست نیز برخی از اعضا سوالات و پیشنهادات خود را با رئیس کمیسیون امنیت ملی مطرح کردند.