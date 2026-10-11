به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: ۲۶۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز امسال با همکاری دستگاه‌های مرتبط کشف و جمع‌آوری شده است.

طاهر کیامهر با اشاره به تداوم اجرای طرح ملی مهتاب در نیمه دوم امسال افزود: امسال همچنین بیش از ۱۰ هزار مورد انشعاب و مصرف غیرمجاز شناسایی و تعیین تکلیف شد. وی اضافه کرد: همچنین بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه کنتور معیوب و دستکاری‌شده شناسایی و اصلاح یا تعویض شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به نصب بیش از ۲ هزار دستگاه شمارشگر جدید ادامه داد: افزون بر ۱۸ کیلومتر کابل غیرمجاز نیز طی سال جاری در استان ساماندهی یا جمع‌آوری شده و اقدامات گسترده‌ای برای افزایش دقت اندازه‌گیری، کاهش تلفات غیرفنی و بازگرداندن انرژی هدررفته به چرخه شبکه انجام گرفته است.کیامهر با اشاره به موفقیت طرح ملی مهتاب در استان اظهار کرد: این طرح در ابتدا با هدف اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی تا پایان دوره اوج بار تابستان برنامه‌ریزی شده بود، اما استمرار آن تا پایان سال در دستور کار صنعت برق قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی شناسایی و حذف مصارف غیرمجاز، اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری و مدیریت هوشمند تلفات، ساماندهی انشعابات، صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار و استفاده از ظرفیت‌های موجود شبکه با بهره‌وری بیشتری را از مهم‌ترین دستاورد‌های طرح مهتاب دانست.