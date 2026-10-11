فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از شناسایی و دستگیری متهم به قتل در عملیاتی غافلگیرانه در منطقه قلعه حسن‌خان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، فرمانده انتظامی شهرستان قرچک، از دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع قتل در قلعه‌حسن‌خان، واقع در غرب استان تهران، خبر داد.

وی افزود: در پی وقوع یک فقره قتل در محدوده شهرک الحدید قرچک شناسایی و دستگیری متهم به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت

قاسمپور بیان داشت: با تشکیل سه تیم عملیاتی از مأموران پلیس اطلاعات و امنیت، پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ زیبا شهر نسبت به انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیسی نمودند که موفق شدند در کمتر از ۱۲ ساعت، متهم به قتل که در قلعه حسن خان غرب استان تهران مخفی شده بود راشناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و بررسی‌های تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد.