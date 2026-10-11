

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این نشست حمید عزیزی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و سرپرست کاروان اعزامی به این دوره از بازی‌ها ضمن خیر مقدم به مدعوین ابراز داشت:همزمانی بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا و بازی‌های المپیک جوانان و سپس داخل سالن و رزمی آسیا خللی در پیگیری امور مربوط به کاروان اعزامی به داکار ایجاد نکرده و همکاران بنده در کمیته ملی المپیک در بخش‌های مختلفی همچون مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، تدارکات، تشریفات، روابط عمومی و آکادمی ملی المپیک پیگیری امور مربوط به بازی‌های المپیک جوانان داکار نیز بودند و جلسات تخصصی و هماهنگی ما برگزار می‌گردید.

وی ادامه داد: موفقیت کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی رضایتمندی خوبی در بین مردم و مسئولین ایجاد کرد و این رضایتمندی می‌تواند در بازی‌های المپیک جوانان داکار ادامه داشته باشد که البته یک بخش آن مربوط به ما و پشتیبانی و حمایت‌های ما بخش دیگر آن مربوط به تلاش و همت و برنامه ریزی شما مربیان و ورزشکاران عزیز است.

سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک جوانان داکار خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این نشست هماهنگی و همکاری بهتر و ارایه آخرین اطلاعات در خصوص بازی‌ها، ورود و خروج تیم‌ها، پزشکی ورزشی، حمل و نقل، مسائل فرهنگی بازی‌ها و مواردی از این دست است که از سوی کادر سرپرستی در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد تا اگر سئوالی و یا دغدغه‌ای از سوی شما وجود داشت پاسخ داده و یا در صدد رفع آن برآییم.

در ادامه شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی توضیحاتی در خصوص وضعیت میزبان و پیش بینی‌های لازم. عاطفه اسلامیان در خصوص امور بین الملل و قوانین مربوط به میزبان و افتتاحیه، محافظت از ورزشکاران، کار‌های فرهنگی پیش بینی شده در بازی‌ها، اسدی در خصوص امور پزشکی و دوپینگ، حمید سلامی مسئول تشریفات کاروان در خصوص چگونگی اعزام و بازگشت، ثریا آقایی عضو کمیته بین المپیک و کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در خصوص نقش واهمیت این بازی‌ها از لحاظ فرهنگی و افزایش ارتباطات ورزشکاران ملل مختلف گزارشاتی ارائه کردند.

در خاتمه سرپرستان و مربیان تیم‌های ملی اعزامی به ارائه سئوالات و برخی دغدغه‌های خود پرداختند.